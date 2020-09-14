2020/09/14 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي اهمية نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتيار التطبيع مع الكيان الغاصب .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس إئتلاف دولة القانون تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, المالكي التقى مساء اليوم رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف " .



وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة ، كما تم التطرق الى سياسات الكيان الصهيوني التطبيعية مع دول الخليج .



وشدد المالكي, على اهمية نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتيار التطبيع مع الكيان الغاصب ، داعيا المجتمع الاسلامي الى توحيد صفوفه لمواجهة مخططات الاعداء الرامية إلى زرع الفتن بين الامة الواحدة ".



بدوره اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني اهمية تنسيق المواقف بين برلمانات دول المنطقة والتعاون في القضايا المصيرية ، مشيدا بتصويت مجلس النواب العراقي على قرار انسحاب أمريكا من العراق ، معتبراً تحقيقه خطوة مهمة"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يؤكداهمية نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتيار التطبيع مع الكيان الغاصب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يؤكداهمية نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لتيار التطبيع مع الكيان الغاصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).