القبض على ثلاثة متهمين احدهم بجريمة قتل في البصرة

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / القت مفارز الشرطة في البصرة القبض على ثلاثة متهمين احدهم متهم بجربمة قتل .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان مفارز شرطة قضاء ابي الخصيب القت القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد .فيما تمكنت مفارز مركز شرطة البراضعية من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب بالتهديد والاخر باعتداء.



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