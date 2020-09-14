عدم الالتزام بإرشادات المرجعية العليا يعني الذهاب الى الفوضى والتقسيم

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب العراقي السابق محمد اللكاش، الاثنين، ان المرجعية العليا وضعت خارطة طريق ورسالة عالية المضامين ومفصلة للسلطات الثلاث والقوى السياسية وعدم ا...

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