رتل عسكري أمريكي يغادر الجزيرة السورية إلى شمال العراق

2020/09/14 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات المعطوبة من قواعدها غير الشرعية في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية....

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