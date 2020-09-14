ضبط كمية هائلة من الصورايخ الداعشية بعملية امنية بكركوك

2020/09/14 | 21:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_ اين]ضبطت قوة من الحشد الشعبي، الاثنين، كمية هائلة من الصواريخ الداعشية بعملية امنية في محافظة كركوك.

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