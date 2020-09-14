النفط والطاقة النيابية تكشف عدد الدرجات الوظيفية المتوفرة في موازنة العام المقبل

2020/09/14 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، الاثنين، عن وجود 8 آلاف درجة وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 لوزارة النفط.



وقال نائب رئيس اللجنة ريبوار طه في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (14 ايلول 2020)، أن "لجنة النفط والطاقة النيابية استضافت اليوم وزير النفط إحسان عبد الجبار لمناقشة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالسياسة الحالية لوزارة النفط العراقية وكيفية التعامل مع قطاع النفط والغاز في المستقبل"، لافتا إلى أن "اللجنة ناقشت مع الوزير قانون شركة النفط الوطنية وإرساله إلى مجلس النواب لغرض تعديله".

وفيما يتعلق بالتعيينات والدرجات الوظيفية علق طه أنه "يتم الإعلان عن ثمانية آلاف درجة وظيفة لكل العراق في موازنة 2021، بواقع 3000 درجة وظيفية لخريجي هندسة النفط والجيولوجيا والبتروكيماويات و5000 درجة وظيفية للاختصاصات الأخرى".

من جانب آخر أعلن وزير النفط أن "الوزارة ستباشر بتوزيع النفط الأبيض بداية الشهر المقبل في كركوك على المواطنين".

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