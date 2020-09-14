شمخاني يتدخل بالأنتخابات العراقية ويتحدث عن جهات تحاول استغلالها لتأجيج الصراعات

2020/09/14 | 21:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن من وصفهم بأعداء العراق يحاولون استغلال الانتخابات المقبلة لتأجيج الصراعات.

تصريحات شمخاني جاءت خلال لقاء جمعه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يزور إيران حالياً.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إن الولايات المتحدة تحاول بث الفرقة واثارة الخلافات في المنطقة، مبينا أن أولوية الدول الاقليمية من اجل التصدي لهذا المخطط تكمن في التماسك وتعزيز التكاتف بينها.

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