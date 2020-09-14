ضبط عجلتين (براد) تم التلاعب بوزن بضاعتها في ميناء أم قصر الاوسط

2020/09/14 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلتين نوع (براد) تم التلاعب بوزن بضاعتها ومخالفتها لحماية المنتج المحلي بمنفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، ضبطت عجلتين نوع براد محملتين بمادة (مقطعات دجاج) بوزن حمولة إجمالي (10طن) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك أم قصر الشمالي”.

واضافت الهيأة، “تم ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية (3630) كارتون مقطعات دجاج بوزن إجمالي (54طن و 450كغم) خلافٱ للحمولة المثبتة في المعاملة الكمركية، اضافة الى مخالفتها لضوابط حماية المنتج المحلي وشمولها بقرار مجلس الوزراء وبرسوم كمركية بنسبة 50٪ “، لافتة الى ان”ذلك يعد مخالفة في التلاعب بوزن البضاعة ومخالفتها لمقررات حماية المنتج مما سببت هدراً بالمال العام”.

واكدت، انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

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