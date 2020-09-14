السيد عمار الحكيم يؤكد إنفتاح العراق على جميع دول المنطقة مع الحفاظ على سيادته

2020/09/14 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثنا خلال لقائنا السفير الجزائري في العراق عبد القادر بن شاعة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك واكدنا انفتاح العراق على الجميع من منطلق المصالح المشتركة مع دول المنطقة والعالم والحفاظ على السيادة العراقية .

اشرنا الى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين ودعونا الى تطويرها على المستويين السياسي والاقتصادي ، واكدنا اهمية تقارب وجهات النظر في المساحات التي يحضر فيها العراق والجزائر.

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