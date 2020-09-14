2020/09/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبير صباح تعشق الريشة منذ طفولتها: – صابرين علي متمسّكة بألواني والمساحات البيضاء وأذهب بلوحاتي إلى واقع بعيد بغداد عبير صباح حسن رسامة موهوبة من سكنة بغداد، شابة جميلة مثابرة ابتدأت الرسم مبكراً، لم يقف شيء امامها او عائق عن تحقيق حلمها وعلى الرغم من تفوقها في الدراسة، يبقى الرسم حلمها الوحيد فهوالشي الوحيد الذي […]

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