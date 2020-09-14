2020/09/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير ثقافة يعزف ويغني – فائز جواد اشعل فديو بثته القنوات الفضائية العربية لوزير الثقافة التونسي وهو يلتقي مجموعة من الشباب بمكتبه الرسمي ويتوسطهم ماسكا آلة العود ليعزف ويغني معهم فراحت مواقع التواصل الاجتماعي تتلقى التعليقات بين معارض ومؤيد لما ظهر به الوزير ، وبالنسبة للمعارضين على الحالة التي ظهر بها الوزير قد تكون من […]

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