2020/09/14 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة تدخل الصراع على مبابي لتعويض رحيل ميسي توتنهام يسقط أمام إيفرتون في مواجهة مثيرة بالبريميرليغ لندن- وكالات استهل توتنهام هوتسبير موسمه الجديد في البريميرليج، بالخسارة على ملعبه أمام إيفرتون بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف إيفرتون الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين […]

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