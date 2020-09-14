العالم يترقب مؤتمر شركة ” آبل”.. توقعات بالإعلان عن هاتف جديد من ايفون

2020/09/14 | 22:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المحلل في TF Securities، مينغ شي كيو، أن تطلق Apple طرازي iPad Air وApple Watch يوم الثلاثاء، خصوصًا أنها تصدر منتجات جديدة ومحدثة من أجهزتها آيفون وآيباد قبل موسم الأعياد، وهو أمر بالغ الأهمية للشركة.

يشتهر كيو بالتبنؤ بمنتجات Apple قبل الإعلان عنها، بناء على معلومات من سلسلة التوريد الآسيوية لشركة Apple.يعتقد كيو أن أجهزة أيفون الجديدة iPhone 12 لن يعلن عنها هذا الأسبوع، لأن عملية الإنتاج لم تنتهِ على نحو كامل حتى الآن.

مميزات منتجات Apple الجديدةمن المتوقع أن يحوي طرازا iPad Air وApple Watch مميزات جديدة مهمة، من بينها مستشعر بصمة الإصبع Touch ID، في زر تشغيل iPad Air، ومستشعر أكسجين الدم في طراز Apple Watch 6 الجديدة، كما يتوقع كيو.

سيتم شحن أجهزة ايفون الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، وقد تتضمن أربعة أنواع مختلفة لكل منها إصدارين مختلفين اعتمادًا على شبكات 5G التي تدعمها.

تتميز النماذج الأربعة بشاشة 5.4 إنش، وطرازين بشاشة 6.1 إنش، وطراز Pro Max كبير بشاشة مقاس 6.7 إنش.ومن المتوقع أن تتضمن بعض أجهزة أيفون شبكات الموجات المليمترية السريعة، وهي أسرع أنواع شبكات 5G.لا تزال شبكات الموجات المليمترية قيد الإنشاء في العديد من البلدان حول العالم، وليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن في معظم المناطق.

مؤتمر Apple المقبلسيقام مؤتمر Apple هذا العام عبر الإنترنت فقط، بسبب جائحة كوفيد- 19.وأكدت الشركة أن المؤتمر سيقام يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول.تكشف الشركة عادة عن هواتف أيفون خلال حدث رسمي في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.تكنولوجياأبلأيفون

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