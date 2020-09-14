عالم يعثر على ظاهرة مذهلة تنتج علامة X عبر الفضاء

2020/09/14 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تُرك علماء الفلك في حيرة من أمرهم بسبب ظاهرة فضائية غريبة تظهر على شكل X ضخم يطير عبر الفضاء بسرعة 11000 ميل في الساعة.

ولاحظ الباحثون ما يعتقدون أنه مذنب يندفع عبر الفضاء، عندما كانوا يفحصون السماء بحثا عن كويكبات يمكن أن تشكل تهديدا لكوكبنا.

وتم عرض هذا الاكتشاف خلال برنامج “ملفات غير مبررة من وكالة ناسا”، الذي يعرض عبر منصة أمازون Amazon Prime، حيث كشف الراوي إريك ديلومز عن هذا اللغز الذي لم يقع حله حتى الآن.

ولاحظ الفلكي جيم سكوتي، وهو جزء من مشروع Spacewatch، الذي يحدد الكويكبات القريبة من الأرض(NEAs)، هذه الظاهرة التي لم يكن لها مثيل من قبل، من خلال تلسكوبه عندما كان يلقي نظرة فاحصة في الفضاء، وأبلغ ناسا بما شاهده.

وعندما قامت ناسا بالتحقيق، أظهرت الصور هيكلا غريبا على شكل X يزيد عرضه عن 1500 ميل.



وقال الفلكي جيم سكوتي: “هذه ملاحظة مذهلة تشير إلى نقطة في الفضاء تصدم علماء الفلك الذين يبحثون عن كويكبات خطيرة.



الكائن لا يشبه أي مذنب رأيته من قبل”.

وتابع: “قمت بإعداد تلسكوب بطول 1.8 متر وقررت التقاط بعض الصور ورأيت شيئا غريبا.



جسم لديه ذيل طويل ضيق وبعض الأشكال الغريبة تدور حول الرأس.



من الصعب حقا معرفة ما يحدث، ولكن هناك شيء مثير للاهتمام”.

ودفعت أخبار الهيكل المندفع عبر النظام الشمسي وكالة ناسا إلى إلقاء نظرة فاحصة باستخدام أقوى أداة في ترسانتها، وهي تلسكوب هابل الفضائي.

وكشف الدكتور جياديف راجاغوبال، الباحث المشارك في مختبر أبحاث الفلك الوطني البصري والأشعة تحت الحمراء التابع لمؤسسة NSF، عن رد فعل العاملين في وكالة الفضاء عندما تم الاكتشاف، وقال: “لقد تراجعنا جميعا عن الشاشة، في كل صورة هناك، كان على شكل X، إنه X في السماء”.

وأضاف: “الشكل X غير موجود بشكل شائع في علم الفلك، والجسم يتحرك بسرعة 11000 ميل في الساعة”.

ويوضح عالم الفلك، الدكتور جي جي كافيلارز، بأن هذا الشكل ربما يعود لحدث غريب، قائلا: “ربما يكون نتيجة اصطدام كويكبين”.

مشيرا: “عندما تقوم بالمحاكاة، فإن اصطدام كويكبين من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل مثل هذا الهيكل.



ولكن هناك الكثير مما لا نعرفه حتى الآن، وهذا يمكن أن يكون أمرا طبيعيا في الكون”.



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