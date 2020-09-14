تركيا تحدد فئتين من العراقيين وغيرهم يسمح لهم طلب الفيزا من خلال محافظة واحدة

2020/09/14 | 22:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن مركز التقديم على الفيزا التركية، اليوم الاثنين، فتح إمكانية استقبال طلبات الفيزا من العراقيين ولفئتين فقط عن طريق محافظة واحدة.

وقال المركز في بيان له انه “نسترعي انتباه الشعب العراقي العزيز الى ما يلي، اعتباراً من تاريخ 14/9/2020 سيتم البدء بأخذ البيانات البيومترية (بصمة الإصبع) من السادة المراجعين في اطار خدمات استقبال طلبات الفيزا التي تقدمها شركة Gateway في عموم العراق”.

وأضاف، انه “سيكون التنفيذ التجريبي لذلك في مركز أربيل لاستقبال طلبات الفيزا، حيث ان التفاصيل المتعلقة بفئات الفيزا المشمولة والسادة المراجعين المعنيين مذكورة في أدناه”.في المرحلة الأولى:فيزا طالبالطلاب الذين يدرسون في تركيا حالياً/ الطلاب الذين سيبدئون بالدراسة في تركيا

الطلاب الذين يدرسون في قبرص حالياً/ الطلاب الذين سيبدئون بالدراسة في قبرص

في المرحلة الثانية:الأشخاص المرافقين للطلابجميع أنواع الفيزا التي يرغب المواطنون غير العراقيون (الأجانب) بالحصول عليهامواطنو الدول الأجانب الذين يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة للفيزا

مواطنو الدول الأجانب الذين لا يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة للفيزا.

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