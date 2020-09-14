2020/09/14 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان له بمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية"، الذي يوافق 15 سبتمبر، وقوف الولايات المتحدة "مع الشعوب في كل مكان" التي تسعى إلى "العيش بحرية وأمان وكرامة في ظل حكومات ديمقراطية"

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