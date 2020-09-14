وزير الصدر يهدد نواب سائرون: تبرؤوا من محاصصة المناصب فوراً.. وإلاّ

2020/09/14 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هدد حساب "صالح محمد العراقي" الذي يوصف بـ "وزير الصدر"، الاثنين، نواب تحالف سائرون بـ "الشلع قلع" في حال عدم التبرؤ من المحاصصة.



وقال العراقي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (14 ايلول 2020)، انه "خاب املنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية، اكرر..



خاب املنا".

واضاف العراقي ان "لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله، وعلى الاخوة في سائرون التبري فورا والا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)".

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