2020/09/14 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التطوع بصفة شرطي على ملاك الشرطة الاتحادية والكشف عن الشروط.





وقالت مديرية إدارة التطوع ، إنها "فتحت باب التقديم للتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي بصفة ( شرطي ) على ملاك قيادة قوات الشرطة الاتحادية ولجميع المحافظات للفترة من2020/9/14/ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم)2020/9/28".

واضافت: "ندعو شبابنا الراغبين بالتطوع في صفوف قوى الأمن الداخلي التقديم وفقا للشروط الآتية :-شروط التقديم :-أ- أن يكون عراقيا ( من أبوين عراقيين ).ب- وأن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد عن 35 سنة .ت- أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .د- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية .ذ- أن لا يكون محكوما عليه بجنحه مخلة بالشرف أو بجناية غير سياسية .ر- أن يكون من خريجي الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية .ملاحظة مهمة :1 - يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني www.moi-jobs.iq)) ويلزم المتقدم بملئ الاستمارة وإرسالها الكترونيا على العنوان المذكور خلال مدة الإعلان .2 - سيتم تبليغ من تتوفر فيهم شروط وضوابط التعيين بمكان وتاريخ المراجعة لغرض أجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – المقابلة ) عن طريق أرقام هواتفهم .3 - علـى المتقدمين فـي حالـة وجــود استفسار أو شكـوى تقديم طلباتهم عن طريق بريـــــد شكاوى الخاص بمديريـة إدارة التطــوع ( [email protected] ) خلال فترة شهر من تاريخ التقديم .4 - يجب مطابقة المعلومات المدخلة في الاستمارة مع المستمسكات الثبوتية وفي حال اختلافهـــــا سيهمــــل الطـــــلب.المستمسكات المطلوبة عند المراجعة1- الوثيقة المدرسية مصدقة من المدرسة ومديرية التربية .



( أصل وصورة )2- هوية الأحوال المدنية للمتقدم ولوالديه .



( أصل وصورة )3- شهادة الجنسية العراقية للمتقدم ولوالديه .



( أصل وصورة )4- بطاقة السكن .



( أصل وصورة )5- صور عدد ( 15 ) .6- على المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد ذلك من مؤسسة الشهداء.

Mohameed

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