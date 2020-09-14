2020/09/14 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

9 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن موجتين ثانية وثالثة من وباء كورونا قد تضرب البلاد في الفترة المقبلة، موجها رسالة للمواطنين.

وذكر وزير الصحة حازم الجميلي، في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (14 ايلول 2020)، إن "اعداد الشفاء من فيروس كورونا في العراق هي من بين الأعلى عالميا، فضلا عن تراجع اعداد الوفيات بشكل كبير في البلاد، بسبب تحسن الخدمات وتوفير جميع ‏الادوية التي يحتاجها المصابون وأجهزة التنفس والأوكسجين".

واضاف أن "من المتوقع ان تكون هناك موجتان ثانية وثالثة من فيروس كورونا وفقا لما اشارت اليه منظمة الصحة العالمية في الخريف والشتاء المقبلين ‏نتيجة انخفاض درجات الحرارة".

واوضح، أن "المواطنين مطالبون بالالتزام بوصايا وزارة الصحة لعبور الخطر".

وتابع أن "وزارة الصحة مستعدة لمواجهة أي موجة جديدة في الايام المقبلة، من خلال إضافة 8 الاف سرير جديد، وأجهزة تنفس وأدوية كافية للحالات الطارئة".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحدد موعد الموجتين الثانية والثالثة من جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحدد موعد الموجتين الثانية والثالثة من جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).