الحزب الشيوعي يعلق بشأن تغييرات الكاظمي و(تقاسم المناصب)

2020/09/14 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد فهمي، الأثنين، التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في عدد من المناصب العليا للدولة.

وكتب فهمي تغريدة نشرها على "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (14 أيلول 2020)، قال فيها ان "المحاصصة الطائفية لا تزال حاكمة في تقاسم المناصب والفجوة بين الافعال والاقوال عميقة.



وفرص وامكانيات الاصلاح، ناهيك عن التغيير، مجرد سراب مع الابقاء على النهج المتسبب في خراب الدولة والفشل واستشراء الفساد".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغييرات في عدد من المناصب العليا في الدولة.

وذكر مصدر حكومي مطلع، في تصريح صحفي، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى عدة تغييرات، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظا للبنك المركزي العراقي، وسهى داود الياس النجار، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا لبغداد.

وأضاف انه تم تعيين سالم جواد عبدالهادي الجلبي، مديرا للمصرف العراقي للتجارةTBI، وخالد العبيدي، وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

كما تم تعيين فالح يونس حسن، وكيلا لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة، رئيسا لهيئة الاوراق المالية، وسامي المسعودي، رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد، رئيسا لهيئة النزاهة.

وأوضح المصدر، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى أيضا تغييرا في 8 وكلاء وزارات.

جدير بالذكر ان علي العلاق، كان يتولى منصب محافظ للبنك المركزي، وذكرى علوش، كانت امينا لبغداد.

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