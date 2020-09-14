2020/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحراق خيام المعتصمين في ساحة الصدرين بالنجف متظاهرون يقطعون طرقاً وسط بغداد وينذرون الحكومة حتى بداية تشرين بغداد – رحيم صافي الشمري النجف – سعدون الجابري ارسل متظاهرون غاضبون عبر هتافات بشوارع بغداد امس الاثنين ، وامام البوابة الرئيسة للمدخل المباشر لمقر الحكومة والبرلمان ، انذارا أخيرا الى رئيس الوزراء من […]

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