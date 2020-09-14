2020/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة إغاثة عراقية ثانية تصل إلى الخرطوم الخرطوم – الزمان وصلت طائرة إغاثة عراقية ثانية صباح امس الى مطار العاصمة السودانية الخرطوم، على متنها 12 طناً من المواد الإغاثية لمساعدة الشعب السوداني .وكانت طائرة قد انطلقت السبت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، لنقل الدفعة الأولى من المساعدات التي تضمنت 12 […]

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