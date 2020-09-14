2020/09/14 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2020 ويرسلها إلى البرلمان البارزاني: جو إيجابي يسود العلاقات مع بغداد وفرصة مواتية لتسوية الخلافات اربيل – فريد حسن بغداد- الزمان استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى في اللقاء، الذي […]

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