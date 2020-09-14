2020/09/14 | 22:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، صالح محمد العراقي اليوم الاثنين ، من عودة المحاصصة ، داعيا الى محاكمة الفاسدين والغاء المحاصصة “.

وقال العراقي في تغريدة له ، خاب املنا

وعدنا للمحاصصةوعدنا لتحكم الفاسدينوعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكوميةاكرر..



خاب املناوان لم تتم محاكمة الفاسدينوالغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا للهوعلى الاخوة في سائرون التبري فوراوالا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يحذر : ان لم تتم محاكمة الفاسدين والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يحذر : ان لم تتم محاكمة الفاسدين والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).