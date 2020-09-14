الفتح يعلن البراءة من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي ويؤكد انها عودة للمحاصصة

2020/09/14 | 22:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري اليوم الاثنين ان” البراءة منها ولاعلم لنا بها ، مؤكدا انها عودة الى المحاصصة “.

وقال التحالف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “إن الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة”.

واعلن تحالف الفتح براءته منها ، وأنه لا علم له بها ، وأمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن السيد رئيس الوزراء السابق ، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر ، علماً أن تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”.

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