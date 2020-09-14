العامري غاضب من حملة المناصب العليا: هل يريد الكاظمي مجاملة الفتح؟

2020/09/14 | 22:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الإثنين، براءته من حملة التغييرات الحكومية التي طالت مواقع عليا في الوزارات والهيئات وأجهزة أمن.

وقال العامري في بيان، 14 أيلول/سبتبمر، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، فإن تحالف الفتح يعلن براءته منها، وأنه لا علم له بها".

وأضاف، "أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن السيد رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".

وختم العامري بالقول، "إن تحالف الفتح أعلن منذ البداية مرارًا وتكرارًا أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيدًا عن تأثير المال والسلاح".

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