مقرب من الصدر يغرد بشأن تعيينات الدرجات الخاصة المعلنة ويلوح بالـ

2020/09/14 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداصدرت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، توجيها لتحالف سائرون بشأن تعيينات الدرجات الخاصة التي تم الاعلان عنها مؤخرا.وقالت الصفحة، " خاب املنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات، الخدمية والامنية والحكومية".واضافت: "اكرر..خاب املنا،وان لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء، داعية "اعضاء تحالف سائرون، الى التبري فورا والا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)".وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، براءة تحالفه من الدرجات الخاصة التي أعلن التعيين بها أخيراً. وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها". وأضاف قائلاً "أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".وتابع العامري أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح".

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