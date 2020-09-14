المقرب من الصدر يطالب بمحاكمة الفاسدين والغاء المحاصصات/ موسع

2020/09/14 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحاكمة الفاسدين والغاء المحاصصات.وقال تعقيبا على الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم: خاب املنا..وعدنا للمحاصصة..وعدنا لتحكم الفاسدين..وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية..



خاب املنا.واضاف ان : لم تتم محاكمة الفاسدين والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله.وطالب: الاخوة في سائرون بالتبرؤ فورا والا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)./انتهى3

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