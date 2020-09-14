تعرض ارتال للتحالف الدولي لانفجار عبوتين ناسفتين جنوبي البلاد

2020/09/14 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرض أرتال نقل معدات للتحالف الدولي المنسحبة مِن البلاد إلى انفجار عبوتين ناسفتين في الديوانية وبابل./انتهى3

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