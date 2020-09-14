2020/09/14 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / طالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب سائرون التبرؤ فورا من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقرب من الصدر يطالب نواب سائرون التبرؤ فورا من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقرب من الصدر يطالب نواب سائرون التبرؤ فورا من الدرجات الخاصة التي اطلقها الكاظمي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).