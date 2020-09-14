القبض على قاتل شرطي أثناء تشييع والدته في ذي قار

2020/09/14 | 22:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_أين]ألقت قوة أمنية، القبض على قاتل لرجل شرطة في محافظة ذي قار.

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