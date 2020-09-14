مسؤولون مصريون يلتقون حفتر وعقيلة صالح في ليبيا

2020/09/14 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر اجتماعا ضم مسؤولين مصريين من "اللجنة الوطنية المختصة بالشأن الليبي"، الإثنين، وسط زيادة المساعي لإيجاد حلول للأزمة الليبية المستمرة منذ أشهر.

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