صحة النجف تعلن عن وضع خطة متكاملة استعدادا للزيارة الاربعينية

2020/09/14 | 22:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ النجف الاشرف

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاثنين، عن وضع خطة متكاملة لزيارة الاربعين يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للزائرين.

وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ / المعلومة/، ان “دائرة صحة النجف الاشرف اعدت خطة متكاملة استعدادا للزيارة الاربعينية تتمثل بمحورين الاول يختص بالصحة العامة والوقاية الصحية والآخر بالخدمات العلاجية البسيطة للزائرين”.

واضاف ان “الجانب الوقائي يتمثل بنشر المفارز الطبية من حدود المحافظة مع المحافظات المجاورة وحتى مدخل مدينة كربلاء وتجهيز المفارز بما يلزم لعملها، فيما يتمثل الجانب الوقائي الذي يأخذ الحيز الأكبر من الخطة للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم نشر قرابة ٩٠ سيارة إسعاف على الطرق التي يسلكها الزائرون وستقوم الفرق الصحية بتعفير المواكب والحسينيات”.

واشار الى انه “نتوقع وصول أعداد كبيرة من الزائرين وسنقوم بنشر المفارز الصحية كما في السنوات السابقة رغم الجهد الذي يقدمه العاملون في القطاع الصحي لتقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا، كون الزيارة تحظى باهتمام كبير لدى الجهات الصحية”.



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