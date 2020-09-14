تحالف الصدر يتبرأ من تغييرات المناصب: لا تمثّل توجهاتنا!

2020/09/14 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن تحالف سائرون، الاثنين، عن رفضه وبراءته من التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء في عدد من الدرجات الخاصة، مشيراً الى ان "هذا الاجراء غير النافع يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية".



وقال التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، انه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للاداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي اسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي".

واضاف البيان ان "هذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي لذلك نعلن رفضنا لهذا الاجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية".

واشار التحالف الى انه "كنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة".

واعلن التحالف انه "من منطلق الحرص الوطني فان تحالف سائرون يعلن براءته من هذه القائمة وانها لاتمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية والسعي الى بناء دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين".

وهدد حساب "صالح محمد العراقي" الذي يوصف بـ "وزير الصدر"، في وقت سابق من الليلة، نواب تحالف سائرون بـ "الشلع قلع" في حال عدم التبرؤ من المحاصصة.

وقال العراقي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (14 ايلول 2020)، انه "خاب املنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية، اكرر..



خاب املنا".

واضاف العراقي ان "لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله، وعلى الاخوة في سائرون التبري فورا والا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)".

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