كتابة الرواية - حميد المصباحي

2020/09/14 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي طرق كتابة الرواية حتما تختلف باختلاف الروائيين وتتعدد بتعددهمأيضا,واللانهائي من الصعب حصره وتجريده بما يجعله مفهوماومستصاغا,لكن المحاولات ممكنة,وهي إذ تمضي لإفهام الغامض تكون أكثرجرأة,لأنها تواجه الأسئلة الحارقة,تلك التي يتجنبها النقاد ويهرب منهاالروائيون,إضمارا لما لا ينبغي التعبير عنه وكأنه أصول حرفة تفرضالمنافسات كتمانها وعدم البوح بها للعامة والخاصة.لكن يمكن المجازفة با ......





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