-المناضل- المنشار - حسن أحراث

2020/09/14 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث بعد الكثير من الجد الحر، شيء من الهزل المر..."المناضل" المنشار..طالع واكل، نازل واكل..حاضر غائب، غائب حاضر..يلعب كل الأدوار، يقفز على كل الأسوار.***"المناضل" المنشار..معك وضدك، ضدك ومعك..معك إن كنت قويا و"عنيفا"..ضدك إن كنت ضعيفا.***"المناضل" المنشار..يُوالي مضمونا، يُعارض شكلا..يُعارض ليُعرف، يُوالي ليغرف..يدعي قولا ويصمت فعلا.***

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