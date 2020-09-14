شهد: الطرد وضعنا في موجهات خططية وبدنية جديدة

2020/09/14 | 23:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدرب نادي الشرطة، عبد الغني شهد، ان الطرد الذي تعرض له الفريق امام الاعلي السعودي وضعنا في مواجهات خططية وبدنية جديدة.

وقال شهد في بيان لنادي الشرطة تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “راضٍ تماما عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم”.

واضاف ان “الفريق ادى مباراة تكتيكية على مستوى عال برغم جودة الفريق المنافس”، مبينا ان “الطرد الذي حصل عليه اللاعب علاء مهاوي وضعنا في مواجهات خططية وبدنية جديدة”.

واوضح ان “الطرد كان مؤلما، خاصة ان اللاعب يعد من عناصر الخبرة، ولديه عدد من المباريات مع المنتخب الوطني.



كاشفا عن ان اللاعبين تفوقوا على انفسهم رغم الطرد المبكر”.

واشار شهد الى ان “الفرصة ما زالت مواتية، وسيكون لنا رأس آخر في مباراة يوم الخميس المقبل”.

وتابع شهد ان “جدول المباريات لا يشكل عبئا كبيرا على اللاعبين لأسباب كثيرة، أهمها صغر سن اللاعبين، فضلا على مهارة الجهازين الطبي واللياقي في موضوع الاستشفاء”.

وافاد ان “الاطمئنان الفني ارتفع كثيرا لديّ، لاسيما ان الفريق يخوض المباراة الرسمية الاولى له بعد ستة أشهر من الانقطاع بسبب جائحة كورونا”.



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