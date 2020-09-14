الصحة النيابية تعرض مخاطر عودة الدوام في المدارس والجامعات وتقدم مقترحات

2020/09/14 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس رئاسة الوزراء

نظراً لتحذير منظمه الصحه العالميه ونصه..الشهران المقبلان سيكونا الاقسى ونظرا لكثرة المناشدات والمطالبات التي تردنا من مواطنينا ومن المنظمات الانسانية وبناء على المخاطر التي تحدق بشعبنا وكثرة الاصابات التي لامست الخمسة الاف اصابة باليوم الواحد ومن موقع المسؤولية التي انيطت بنا , نعرض على انظاركم اهم المحاور التي لابد من مراعاتها من اجل الحفاظ على مواطنينا من مخاطر هذا الوباء وبما يسلط الضوء على شريحة الطلبة وكما مسطر ادناه

1- يقف العراق في قمة الاصابات وفي الذروة فالمعلن حوالي٤٠٠٠ الى ٥٠٠٠ ولازالت الإصابات لم تتناقص لحد الان

2- ان اجبار الطلبه على الدوام سواء المدارس او الكليات ولو ليوم واحد يعد زجهم في اماكن لنقل العدوى وليس مكان الدراسة هو المقصود الوحيد انما النقل الى المدارس والاكتظاظ بالدخول وتجمعات الطلبه لا يمكن باي حال من الاحوال السيطره عليه وكذا الحال للكليات

3- ان الدوام يعني احتمالية نقل العدوى الى البيوت وما يصاحبها من التفشي بين كبار السن الذين لا زالوا يعانون الامرين من الحجر المنزلي للالاف منهم

4-ان الاسلوب الامثل والوحيد في ظل هذه الظروف هو الدراسة عن بعد ولكل المراحل الدراسية للتربية والتعليم العالي على الاقل الثلاث أشهر الاولى لحين استقرار وضع الوباء ومعرفه الوضع الوبائي في حينها.

5- عدم اجبار الطلبة ولكافة المراحل على الدوام الصفي ولأي سبب كان وان كان هناك مقررات عملية فيمكن تاجيلها او المطالبة بها فيما بعد ريثما تنجلي الذروة او وصول اللقاح وما الى ذلك.

6- في حال اختارت الوزارات الخيار المدمج الذي هو به اجبار للطلبة على الدوام يوم او يومين فلا بد من اعطاء الموافقات لبعض المدارس التي لها القدرة على التعليم عن بعد ليكون خيارا لمن لا يرغب بارسال ابنه للدوام الصفي بارساله لهذه المدارس وبعد اجراء التحري والتمحيص بين الكثير من المدارس الاهلية و الحكوميه تبين قدرتها على ذلك ولكثير من المدارس.

7- هناك تجارب لابد الاستفادة منها من دول مجاورة وقريبة على العراق حيث اعادة غلق المدارس بعد عشرة أيام من فتحها بعد تسجيل اصابات في صفوف الطلاب

8-اننا اذ نقدم هذه المقترحات الصحية والعمليه لاستئناف الدوام لوزارتي التربية والتعليم نضعها امام شعبنا الصابر وهي سهلة التطبيق ونحمل الحكومه ولجنة الصحه و السلامة المسؤؤليه كامله في حال ازدياد تسجيل إصابات لاسامح الله عند استئناف الدوام اونقل العدوى الى كبار السن من ذوي الطلبة في البيوت وفضلاً عن هذا وذاك المسؤولية الشرعية امام الله تعالى راجين الاطلاع واعتماد تلك النقاط كأسلوب لحماية طلبتنا الاعزاء

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