وكيل لاوتارو ينهي الجدل حول مفاوضات الريال وبرشلونة

2020/09/14 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهى بيتو ياكي وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الجدل المُثار في الأشهر الأخيرة حول مستقبل اللاعب.وشوهد ياكي ورولاندو زاراتي وكلاء لاوتارو مارتينيز، وهما يدخلان المقر الرئيس لنادي إنتر ميلان مساء اليوم الإثنين، مما أثار التكهنات حول إمكانية مجيئهما لتقديم العروض الإسبانية للاعب، أو مناقشة عرض التجديد للنيراتزوري.وقال بيتو ياكي، خلال تصريحاته لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي: "كانت مجرد زيارة لطيفة، وهذا كل شيء".وأضاف: "لا يوجد أي مفاوضات مع ريال مدريد وبرشلونة، ولاوتارو مستمر هنا في إنتر ميلان".وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء لاوتارو سيجتمعون مرة أخرى بمجرد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لمناقشة توقيع عقد جديد ومُحسن.Mohameed

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