2020/09/14 | 23:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحادالآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدمأن عودة الحياة لمسابقات الاتحاد الآسيوي من نافذة دوري الأبطالتعد بمثابة رسالة رياضية آسيوية نبيلة في مواجهة الظروفالراهنة التي فرضتها ظروف جائحة فايروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وأشار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن استئنافمسابقة دوري أبطال آسيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم : عودة الحياة للمسابقات الآسيوية رسالة نبيلةفي مواجهة جائحة كورونا first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم : عودة الحياة للمسابقات الآسيوية رسالة نبيلةفي مواجهة جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم : عودة الحياة للمسابقات الآسيوية رسالة نبيلةفي مواجهة جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).