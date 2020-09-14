نائب عن الفتح : التغييرات الحكومية الأخيرة ما هي إلا التفاف على توجيهات المرجعية والمتظاهرين

2020/09/14 | 23:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون اليوم الاثنين ،”ان الكاظمي يلتف على توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين من خلال التغييرات الجديدة كونها تمثل محاصصة حزبية ومصالح شخصية فقط”.

وقال ابو الجون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ،” ان تحالف الفتح أعطا لرئيس الوزراء الصلاحية الكاملة بالاختيار لكن دون المحاصصة اما ما نراه فهي محاصصة حزبية وشخصية فلهذا نحن نطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الاحزاب التي أصرت ان تقتسم المناصب من أجل الانتخابات لا من أجل الاكفء “.

وانا كنائب عن تحالف الفتح أؤكد له في حال عدم التراجع عن المحاصصة سندفع باتجاه الاستجواب او لسحب الثقى فعليه إعادة النظر والابتعاد عن المحاصصة المقيته ولربما يحاول لاشعال فتنه لا سامح الله تتحول إلى اقتتال داخلي”.

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