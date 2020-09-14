2020/09/14 | 23:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الاثنين، عن تعرض ارتال نقل معدات التحالف الدولي الى تفجيرين دون وقوع اية خسائر....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. استهداف أرتال نقل معدات للتحالف الأمريكي
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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