العراق.. استهداف أرتال نقل معدات للتحالف الأمريكي

2020/09/14 | 23:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الاثنين، عن تعرض ارتال نقل معدات التحالف الدولي الى تفجيرين دون وقوع اية خسائر....

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