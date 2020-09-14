2020/09/14 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار "يوتيوبر" مصري شهير يدعى، أحمد حسن، وزوجته، زينب، عاصفة من الجدل بعد مقطع فيديو لهما بمشاركة ابنتهما الرضيعة "إيلين"، أدى في النهاية إلى تقديم بلاغ ضدهما

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