الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يرفض عودة المحاصصة ويطالب مراعاة المكونات وفق الدستور

2020/09/14 | 23:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إستغرب الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق من انتشار قائمة من الأسماء وهم مكلفين لمناصب عليا في الحكومة العراقية اغلبهم من المنتمين للأحزاب السياسية الحاكمة ، رافضا العودة إلى المحاصصة ، طالبا إعادة النظر لهذه الأسماء .

وقال جاسم محمد جعفر البياتي الامين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق في بيان صدر عن مكتبه وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن السيد رئيس الوزراء تثاقل في تكليف وزير تركماني واحد في حكومته وتسارع في تكليف قائمة طويلة من الأسماء من شخصيات حزبية في ادارة الدولة العراقية .

وأشار البياتي في بيانه إلى مواد وبنود الدستور والتي أكدت على اختيار كفاءات عراقية من التكنوقراط للمناصب العليا في الدولة مع مراعاة كفاءات المكونات العراقية بينما تخلو القائمة من اية كفاءة تركمانية ، مطالبا رئيس الوزراء تكليف إحدى الكفاءات التركمانية المستقلة في منصب حكومي مرموق وفق الدستور والتي تعتبر رسالة معبرة من رئيس الوزراء مراعاة العدالة في توزيع المناصب حسب الدستور .

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