ريبورتاج: مئات الشباب العراقيين يعتصمون أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل

2020/09/14 | 23:29 - المصدر: فرانس 24

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يعتصم منذ أيام مئات العراقيين من خريجي الجامعات والمعاهد أمام بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لمطالبة السلطات بتوفير فرص عمل حكومية في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية.



اعتصام انضم له الكثير من المحتجين من محافظات أخرى في البلاد.



ويتحدث المعتصمون عن احتمال نقل حركتهم الاحتجاجية إلى داخل المنطقة الخضراء ما قد ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة.

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