نائب يعرب عن ارتيابه من قيام وزير النفط بتكليف نفسه لإدارة مؤسسة (وثيقة)

2020/09/14 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعرب النائب كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، عن ارتيابه من قيام وزير النفط احسان عبد الجبار بتكليف نفسه بمنصب مدير شركة النفط الوطنية.





وجاء في نص بيان اصدره الحمامي، وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (14 ايلول 2020)، ان "هذا الكتاب فيه أكثر من (واوي) مدفون بين السطور، وتحوم حوله أكثر من علامة أستفهام حائرة من النوع الباحث عن ضياع بوصلة التوصيف الوظيفي بين أبراج حقول الرميلة وأنابيب بزرگان ومشاعل حقل مجنون".

وتساءل الحمامي في بيانه "هل عقمت امهات العراق وفشلن في إنجاب رجال قادرون على إدارة شركة النفط الوطنية؟".





واكمل "في وزارة النفط أفواج وأفواج من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات والشهادات العليا".





وختم الحمامي بيانه بسؤال الوزير "فلماذا يقحم الوزير نفسه في التفاصيل الثانوية في الوقت الذي تتأرجح فيه مؤشرات النفط بين شد وجذب، وبين هبوط وارتفاع ؟؟؟".

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