برلماني ليبي يشكك في اتفاقيات المغرب ومباحثات جنييف

2020/09/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ اكد‭ ‬د‭/ ‬علي‭ ‬التكبالي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬عقب‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬المؤيدة‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اجتماعه‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬تاتي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ادرك‭ ‬هؤلاء‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬الليبية‭ ‬دون‭ ‬مصر‭ ‬وان‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬فى‭ ‬المغرب‭ ‬هو‭ ‬مخالف‭ ‬التفاف‭ ‬الدور‭ […]

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