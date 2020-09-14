لعبة المفاتيح

2020/09/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي السوداني مِفتاحٌ‭ ‬أوَّل وَساعةَ‭ ‬ماتتْ‭ ‬سَنابلُ‭ ‬الحنطةِ‭ ‬المشتولةِ‭ ‬بِكَفَّيْهِ‭ ‬،‭ ‬صارت‭ ‬الطيرُ‭ ‬تأكلُ‭ ‬مِنْ‭ ‬لَحْمِهِ‭ .‬ مفتاحٌ‭ ‬ثانٍ أُكلْكِلُ‭ ‬جسمي‭ ‬فوقَهُمْ‭ ‬وكأنّني أُقَسِّمُ‭ ‬فيهمْ‭ ‬بعضَ‭ ‬عروةَ‭ ‬والنبيّْ مفتاحٌ‭ ‬ثالثٌ وفي‭ ‬روايةٍ‭ ‬غيرِ‭ ‬مجروحةٍ‭ ‬،‭ ‬تداولتْها‭ ‬الرعيةُ‭ ‬بدهشةٍ‭ ‬وذهول‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬نبَتَتْ‭ ‬للكراسي‭ ‬وجوهٌ‭ ‬تتعجَّب‭ ‬،‭ ‬وأكفٌّ‭ ‬تصفِّقُ‭ ‬وترفرفُ‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬رايةِ‭ ‬نصرٍ‭ ‬مبين‭ .‬ […]

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