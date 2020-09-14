نجوم برودواي يواجهون زمن الخيارات الصعبة

2020/09/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ساعة‭ ‬الخيارات‭ ‬المؤلمة‭ ‬قد‭ ‬دقّت‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نجوم‭ ‬برودواي‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬أهمّ‭ ‬المسرحيات‭ ‬الغنائية‭ ‬والموسيقية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاختناق‭ ‬الذي‭ ‬يعانيه‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ فككل‭ ‬القطاعات‭ ‬الثقافية،‭ ‬أقفل‭ ‬حي‭ ‬المسارح‭ ‬الشهير‭ ‬أبوابه‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬نيويورك‭ ‬البؤرة‭ ‬الأميركية‭ ‬لتفشّي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭ ‬في‭ ‬الربيع‭.‬ وكان‭ ‬ديريك‭ ‬ديفيس‭ ‬يستعد‭ ‬لتجسيد‭ […]

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