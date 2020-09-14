صباح العكيلي يدعو الحكومة لترك المحاصصة والعودة لخط الاصلاح

2020/09/14 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي الحكومة لترك المحاصصة والعودة لخط الاصلاح.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ماحصل اليوم من تغيير في المناصب الحكومية ماهو الامحاصصة مقيتة وكنا نعتقد ان الحكومة الحالية تمثل الجماهير الناهضة وصوتها الحر وانها سوف تقوم بكل ما يلزم من اجل الاصلاح والتغيير.



واضاف العكيلي : ان اعادة الوضع الطبيعي للحكومة في العمل نحو الاصلاح هي بترك المحاصصة والعمل على اختيار اناس اكفاء او الابقاء على الجيدين والذين اثبتوا نجاحهم في مؤسساتهم.



وطالب الحكومة بتغيير الاشخاص الذين عليهم مؤشرات بدون ان يكون التغيير بصيغة المحاصصة./انتهى3

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